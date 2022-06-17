Вертолёты Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ уничтожили военную технику ВСУ

В ходе специальной военной операции активно работает авиация ВКС РФ. Вражеская военная техника уничтожается в том числе российскими разведывательно-ударными вертолётами Ка-52 "Аллигатор".

Издание "Русская Весна" размещает видеокадры боевых действий из зоны спецоперации, на которых "Аллигаторы" Ка-52 поражают военную технику ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщило, что только за последние сутки авиация ВКС РФ уничтожила 58 позиций ВСУ, на которых была сосредоточена живая сила и военная техника противника. Ликвидированы в том числе пусковые установки ЗРК "Бук-М1" и "Оса-АКМ", склад с боеприпасами, четыре установки реактивной системы залпового огня, 10 танков и прочие цели.