По мнению политолога Якова Кедми, ситуация на Украине складывается такая, что не за горами разгром украинской армии в Донбассе, после которого ВС РФ приступят к завершающему этапу спецоперации.
Кедми считает, что после того, как Донбасс будет полностью освобождён, российской армии стоит направиться к Очакову — месту строительства американской военной базы.
"После этого нужно брать не Харьков, который на самом деле не имеет никакого военного значения, а Волынскую и Житомирскую области", — считает Кедми.
Эксперт полагает, что если силы РФ, ДНР и ЛНР изберут такую тактику, всё завершится гораздо быстрее — к Киеву, Харькову и Днепропетровску ВСУ не смогут доставлять боеприпасы и вооружение.
"Это будет просто стратегическое окружение и конец. Все. Финита ля комедия", — добавил Кедми.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.