Кедми: после разгрома ВСУ в Донбассе начнётся завершающий этап спецоперации

По мнению политолога Якова Кедми, ситуация на Украине складывается такая, что не за горами разгром украинской армии в Донбассе, после которого ВС РФ приступят к завершающему этапу спецоперации.

Кедми считает, что после того, как Донбасс будет полностью освобождён, российской армии стоит направиться к Очакову — месту строительства американской военной базы.

"После этого нужно брать не Харьков, который на самом деле не имеет никакого военного значения, а Волынскую и Житомирскую области", — считает Кедми.

Эксперт полагает, что если силы РФ, ДНР и ЛНР изберут такую тактику, всё завершится гораздо быстрее — к Киеву, Харькову и Днепропетровску ВСУ не смогут доставлять боеприпасы и вооружение.

"Это будет просто стратегическое окружение и конец. Все. Финита ля комедия", — добавил Кедми.