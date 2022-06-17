Евсеев: после Польши США и Британия дорого заплатят за бои с ВС РФ на Украине

По мнению эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева, поставляя оружие для ВСУ, страны Запада не задумываться о том, что РФ захватит их, изучит и освоит методы противодействия. Он отметил, что в спецоперации оказались задействованными не только Россия и Украина, но и США, Британия и прочие государства.

"То, как эффективно наносятся удары по складам с артиллерийским вооружением американского производства, подтверждает, что Россия может выявлять такого рода цели, наводить на них высокоточное оружие и уничтожать их. Тогда США поймет, что не надо поднимать вопрос о силовом противостоянии с Россией, потому что оно может дорого стоить", — сказал Евсеев в интервью "Украина.ру".

Он отметил, что отдать за это жизни придётся не только украинцам, но так же американцам и британцам, поскольку в СВО участвуют наёмники из указанных стран. Однако в первую очередь за борьбу с ВС РФ придётся ответить Польше. По словам Евсеева, в Павлодар приехали около 1500 наёмников из этой страны. Направляясь в Авдеевку, они "идут на убой", резюмировал эксперт.