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Разведчики ЮВО ВС РФ взяли в плен подразделение ВСУ на Донбассе

Силовые структуры

ВС РФ продолжают успешно вести специальную военную операцию на территории Украины. Издание "Русская весна" сообщает об очередном достижении бойцов Южного военного округа, которые сейчас переброшены в зону проведения СВО. Российским солдатам удалось взять в плен подразделение военнослужащих ВСУ.

Разведчики ЮВО захватили подразделение ВСУ на Донбассе

Издание публикует видеоролик, демонстрирующий военнопленных, идущих друг за другом к месту дислокации. Их сопровождают российские бойцы из ЮВО.

Ранее сообщалось о том, что сапёрам группировки "Отважных" удалось полностью разминировать дорогу, которая была заминирована шестью противотанковыми минами.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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