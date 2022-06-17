ВС РФ продолжают успешно вести специальную военную операцию на территории Украины. Издание "Русская весна" сообщает об очередном достижении бойцов Южного военного округа, которые сейчас переброшены в зону проведения СВО. Российским солдатам удалось взять в плен подразделение военнослужащих ВСУ.
Издание публикует видеоролик, демонстрирующий военнопленных, идущих друг за другом к месту дислокации. Их сопровождают российские бойцы из ЮВО.
Ранее сообщалось о том, что сапёрам группировки "Отважных" удалось полностью разминировать дорогу, которая была заминирована шестью противотанковыми минами.
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Владимир Евсеев высказался о военной помощи Запада Украине.