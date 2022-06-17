Разведчики ЮВО ВС РФ взяли в плен подразделение ВСУ на Донбассе

ВС РФ продолжают успешно вести специальную военную операцию на территории Украины. Издание "Русская весна" сообщает об очередном достижении бойцов Южного военного округа, которые сейчас переброшены в зону проведения СВО. Российским солдатам удалось взять в плен подразделение военнослужащих ВСУ.

Разведчики ЮВО захватили подразделение ВСУ на Донбассе

Издание публикует видеоролик, демонстрирующий военнопленных, идущих друг за другом к месту дислокации. Их сопровождают российские бойцы из ЮВО.

Ранее сообщалось о том, что сапёрам группировки "Отважных" удалось полностью разминировать дорогу, которая была заминирована шестью противотанковыми минами.