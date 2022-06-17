ВС РФ поразили цели в Харькове ударами ОТРК "Искандер" из Белгородской области

В ходе специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, в результате чего противник терпит потери в живой силе и технике.

Стало известно, что по целям в Харькове было нанесено несколько ударов с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Город потрясла серия мощных взрывов. Об этом сообщает "Русская весна" . По данным издания, пуск ракет был осуществлён с территории Белгородской области России.