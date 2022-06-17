В ходе специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, в результате чего противник терпит потери в живой силе и технике.
Стало известно, что по целям в Харькове было нанесено несколько ударов с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Город потрясла серия мощных взрывов. Об этом сообщает "Русская весна" . По данным издания, пуск ракет был осуществлён с территории Белгородской области России.
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