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Минобороны Украины: после первого же боя две из шести гаубиц М777 едут в ремонт

Силовые структуры

Западная артиллерия на Украине не выдерживает того накала контрбатарейной борьбы, который навязывают ВС РФ, заявил замминистра обороны Украины Шарапов.

Минобороны Украины: после первого же боя две из шести гаубиц М777 едут в ремонт

Украинской армии недостаточно поставляемого Западом вооружения, нужна полная техническая поддержка. Без должного обслуживания американские гаубицы M777 быстро выходят из строя.

Первая же "артиллерийская дуэль" на поле боя приводит к тому, что два из шести орудий приходится отправлять в тыл для ремонта, рассказал заместитель главы Минобороны Украины Денис Шарапов в интервью американскому изданию National Defense.

Даже если российский снаряд не попадает точно по гаубице, множество её важных узлов повреждается осколками, что делает невозможным дальнейшую эксплуатацию орудия.

"Везти повреждённые системы на заводы стран-производителей Украине не позволяет дефицит времени, поэтому требуются также стабильные поставки запасных частей и комплектующих к вооружению", — отметил военный чиновник.

Ранее ведущий украинский пропагандист Алексей Арестович признавал, что союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР уничтожают иностранное оружие быстрее, чем Запад успевает его поставлять.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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