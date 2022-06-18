Мирошник: ВСУ готовят позиции для удара по проходной "Азота"

Договорённости об открытии гуманитарного коридора с химкомбината "Азот" в Северодонецке как для выхода мирных, так и для сложения оружия боевиками, по-прежнему нет. Основная причина — отказ украинской стороны гарантировать режим прекращения огня, без которого невозможна никакая эвакуация. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

По его словам, основная угроза обстрелов исходит не только с территории "Азота", но также с доминирующих высот в районе Лисичанска. Оттуда ВСУ обстреливают город из ствольной артиллерии и миномётов.

Как сообщают местные жители, боевики устанавливают "за рекой" минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай если кто-то выйдет с территории "Азота", добавил дипломат.

Он заметил, что для полноценной эвакуации мирных жителей с "Азота" нужно уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела и Северодонецка, и Рубежного. Над решением этой задачи сейчас и работают союзные войска, заключил Мирошник.