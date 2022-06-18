Романов: глобальная задача украинских властей — обманывать русских

Киев в Северодонецке ожидает повторения сценария мариупольской "Азовстали”. И поэтому ВСУ отказываются гарантировать прекращение огня и открыть гумкоридоры, их главная цель — обман Армии России.

Об этом сообщил политолог Роман Романов в интервью ФАН.

"Задача Украины — как можно дольше затянуть ситуацию в Северодонецке. Киев… попытается действовать более решительно в будущем, но пока все контрнаступления заканчиваются провалом. Глобальная задача — "обмануть русских”. Никакого реального соглашения с Киевом не существует, это банальная уловка”, — убеждён эксперт.

Почти 10 лет Украина превращает сёла и города Донбасса в крепости. Но объединённые силы пробивают эту оборону и продвигаются вперед.

"После Северодонецка нас ждут Лисичанск и Артемовск. Киеву нужно время. Военное руководство Украины всё ещё хочет провести нормальную мобилизацию и отправить эти баснословные миллионы на фронт. Кроме того, "незалежники” всё ждут поставок с Запада, свято веря, что США и треть ОПК ЕС работают на благо Украины”, — подытожил Романов.