Командир нацбатальона "Айдар"* сдался в плен под Северодонецком

Российские войска вместе с бойцами ЛНР взяли под контроль населённый пункт Метёлкино, который находится в пригороде Северодонецка, и взяли в плен одного из командиров украинского нацбатальона "Айдар"*.

"При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона "Айдар"*. Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный", — сказал источник РИА Новости.

По его словам, в настоящее время идёт зачистка село Сиротино. Утром 18 июня украинские позиции в этом населённом пункте были обстреляны российскими ракетами, благодаря чему бойцам Народной милиции ЛНР удалось развить наступление на этом направлении, добавил источник.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за последнюю неделю в боях за село Метёлкино Вооружённые силы Украины потеряли около 600-700 солдат.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.