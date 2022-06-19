Спецназ "Отважных" ликвидировал опорный пункт нацбата "Айдар"* под Славянском

Российские бойцы спецназа "Отважных" денацифицировали очередной опорный пункт нацбата "Айдар"* на пути в Славянск.

Спецназовцы отчитались об отсутствии потерь, хотя им удалось ликвидировать несколько украинских боевиков, сообщает Telegram-канал RVvoenkor.

Ранее появлялась информация, что союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР удалось захватить одного из командиров нацбата "Айдар"*.

"Солдат ВСУ, увидел "О" — у тебя несколько секунд чтоб сделать выбор: смерть или плен", — предупредили бойцы националистов.

По словам спецназа, во время атаки украинцы в панике бежали из опорного пункта, бросая трупы сослуживцев и оружие. В качестве трофеев было захвачено множество вооружения, в том числе иностранного, и флаг националистического батальона.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.