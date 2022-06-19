Российские бойцы спецназа "Отважных" денацифицировали очередной опорный пункт нацбата "Айдар"* на пути в Славянск.
Спецназовцы отчитались об отсутствии потерь, хотя им удалось ликвидировать несколько украинских боевиков, сообщает Telegram-канал RVvoenkor.
Ранее появлялась информация, что союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР удалось захватить одного из командиров нацбата "Айдар"*.
"Солдат ВСУ, увидел "О" — у тебя несколько секунд чтоб сделать выбор: смерть или плен", — предупредили бойцы националистов.
По словам спецназа, во время атаки украинцы в панике бежали из опорного пункта, бросая трупы сослуживцев и оружие. В качестве трофеев было захвачено множество вооружения, в том числе иностранного, и флаг националистического батальона.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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