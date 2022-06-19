ВСУ обстреляли "Градами" оживлённую в прошлом трассу Москва — Симферополь

Боевики украинских вооруженных формирований обстреляли из ракетной установки "Град" трассу Москва — Симферополь в Запорожской области.

По сообщению военного корреспондента Ильи Васюнина, от места ракетной атаки до города Запорожье всего 43 км. Взрывами была повреждена электрическая сеть, но специалистам удалось быстро устранить обрыв.

Один из снарядов взорвался ровно посередине дороги, хотя и не причинил особого ущерба полотну. Остальным ракетам удалось повредить проходящую неподалёку канализацию и поджечь поля.

Военкор уточнил, что трасса до сих пор используется гражданскими, по ней проезжает множество машин как в Запорожье, так и оттуда.

Также РСЗО и артиллерией украинские боевики уже несколько дней обстреливают мирный Донецк. В качестве мести за продвижение союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР Киев решил сравнять город с землёй.