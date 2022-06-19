Гайдай заявил, что мирные жители якобы отказались покидать “Азот"

В Северодонецке мирные жители якобы отказались покинуть территорию химзавода "Азот".

Об этом сообщил ставленник киевского режима “луганский губернатор” Сергей Гайдай.

По информации Киева, сейчас в бомбоубежище предприятия укрываются 568 мирных жителей, из них 38 детей.

Гайдай заявил, что им не раз предлагали эвакуироваться, но они якобы отказывались. Правда, он не уточнил, что им конкретно “предлагалось”. Российские СМИ утверждают, что люди там никогда не слышали о гумкоридоре, организованном ВС РФ.

Напомним, 15 и 16 июня союзные силы уже пытались эвакуировать гражданских лиц с территории химзавода, но обе попытки сорвали украинские боевики и иностранные наёмники, блокировавшие промышленную зону.

На данный момент несколько мирных жителей смогли покинуть "Азот" и они утверждают, что в бункере не знают об эвакуации, а выходить им запрещают бандеровцы.