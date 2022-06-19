Украинские военные на комбинате "Азот" ожесточённо сопротивляются

Бойцы ВСУ, оказавшиеся в окружении на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, яростно сопротивляются. Украинские подразделения ведут ожесточённое сражение, подкреплённое артиллерийским огнём.

По словам представителей подразделений Народной милиции ЛНР, российские военные вместе с бойцами ЛНР и ДНР стараются полностью отрезать от снабжения заблокированные на заводе украинские формирования. Как пишет РИА Новости, доставка боеприпасов и провизии осуществляется на комбинат "Азот" в том числе по воде, со стороны Лисичанска через реку Северный Донец.

Взятие завода штурмом союзными войсками пока не представляется возможным ввиду присутствия на "Азоте" мирных граждан, которыми ВСУшники прикрываются, как живым щитом.

Сейчас территория комбината "Азот" контролируется силами ВСУ. Это последний оплот украинской армии в городе, который уже заняли войска РФ, ЛНР и ДНР. На территории Луганской Народной Республики остаётся неосвобождённой только территория "Азота" и Лисичанск.