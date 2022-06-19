Мирошник: боевики на "Азоте" просят переговоров, но ситуация для них ухудшается

Боевики, зажатые на химическом комбинате "Азот" в Северодонецке, подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. При этом условия сложения оружия для боевиков только ухудшаются. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он подтвердил, что в пригороде Северодонецка Метёлкино, сдались в плен члены националистического формирования вместе со своими руководителями. Посёлок зачищен полностью, а "непобедимые нацисты" дают показания и рисуют на картах расположения своих "побратимов" в Лисичанске и пригородах.

По словам дипломата, есть продвижения союзных войск на Попаснянском направлении — в Золотом идут уличные бои. Блокирована и группировка в соседнем Горском.

Также бойцы ВС России вошли в Нырково и Николаевку. В ближайшее время должна быть полностью перерезана трасса Артёмовск — Лисичанск, что существенно повлияет на ситуацию в остатках "треугольника", а именно в Лисичанске, где сейчас сосредоточена достаточно крупная группировка украинских формирований, добавил посол ЛНР.

Он отметил, что около Артёмовска наши войска захватили несколько опорников ВСУ, по скоплениям противника в Белой горе было нанесено за ночь более 30 ударов высокоточным вооружением ВКС.