Зеленский хочет сделать Чёрное море "украинским"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей мечте.

Глава Незалежной в своём аккаунте мессенджера опубликовал видеоролик, снятый в поезде.

На кадрах он сообщил о результатах поездки в Одесскую и Николаевскую области. Там он встречался с их руководителями и вручал награды боевикам ВСУ, заявив попутно, что Чёрное море "будет украинским".

"Я разговаривал с нашими защитниками — военными, полицией, Национальной гвардией, территориальной обороной. Их настроение уверенное, все они не сомневаются в нашей победе. Мы никому не отдадим юг, мы вернём всё, что принадлежит нам, и море будет украинским и безопасным…" — пишет Зеленский.

Заявление лидера Незалежной на фоне сообщения главы ДНР Дениса Пушилина по поводу того, что все русские города будут освобождены от киевского режима, и мнения аналитиков, что после зачистки Запорожья подойдёт очередь Николаевской и Одесской областей, звучит уж очень нереалистично.