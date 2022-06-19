Минобороны: 57-ая мотопехотная бригада ВСУ сбежала со своих позиций в Лисичанске

Часть украинских военных, принадлежащих 57-й мотопехотной бригаде ВСУ, сбежала с занимаемых ими позиций в Лисичанске.

Как пояснили рассказавшие об этом представители Минобороны РФ, бегство ВСУшников было вызвано упадком морального духа, прекращением обеспечения и малым количеством оставшихся боеприпасов, которые были уже на исходе.

"Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции", — проинформировали в Минобороны.

19 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что под Лисичанском сейчас находится многочисленная группировка украинских военных, которая может насчитывать от 5 до 8 тысяч бойцов. Именно с их стороны ведутся обстрелы находящихся поблизости населённых пунктов, уточнил Мирошник.