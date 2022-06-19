Сапёры ВС РФ: на разминирование территорий Донбасса уйдут десятилетия

Украинские военные формирования покидают территории Донбасса, но оставляют после себя опасные "сувениры" в виде мин. Специалисты Международного противоминного центра ВС России заняты разминированием объектов в ЛНР, они рассказали о сложностях процесса.

Сообщается, что ВСУ закладывали мины как на особо важных энергетических участках, так и на территориях школ, больниц и детских садов. Смертельные ловушки устроены практически на каждом метре, рассказывает сапёр. Так, разминирование подорванного ВСУ моста проходит в сложных условиях, так как снаряды лежат практически сплошным ковром в шаге 50 см друг от друга.

Использование металлоискателя становится практически невозможным, так как украинские боевики закапывали всевозможные металлические предметы в землю, а сами мины помещены на разную глубину — от 5 до 15 см.

"Работать металлоискателем в таких условиях практически невозможно, он буквально зашкаливал, сигналил не переставая. Единственным инструментом для работы остаются глаза и щуп. Ошибиться нельзя: слишком дорогая цена", — рассказал специалист в беседе с корреспондентом "МК".

По словам сапёров, ВСУ готовились к конфликту заблаговременно. Найденные мины обросли корнями, что говорит о том, что в земле они находятся уже длительное время, а на разминирование территорий Донбасса уйдёт 15-20 лет.