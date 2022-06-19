На Украине уничтожен командир 49-го отдельного добровольческого батальона "Карпатская сечь"* Олег Куцин с позывным "Кум".
Как сообщила бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион, он был ликвидирован в результате прямого попадания во время совещания.
Лидер националистов Олег Тягнибок уточнил, что Куцин уничтожен на Изюмском направлении.
Известно, что главарь украинских боевиков воевал на Донбассе с 2014 года. В январе 2015 года он был ранен.
Ранее разведчики ЮВО ликвидировали элитных спецназовцев ГУР Украины и захватили в плен командира группы. Часть оставшихся в живых боевиков смогли убежать.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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