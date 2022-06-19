Сдавшиеся в плен командиры "Азова"* находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве

Несколько командиров украинского нацбата "Азов"*, сдавшихся в плен в Мариуполе, доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время несколько человек из числа командиров "Азова"*, которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в "Лефортово", — цитирует издание собеседника.

Накануне СМИ сообщали, что замкомандира нацбата Святослава Паламара ("Калину") и командира 36 бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского ("Волыну"), сдавшихся в плен в Мариуполе, этапировали на территорию РФ для проведения следствия.

Паламар до выхода с территории металлургического комбината "Азовсталь" не раз заявлял, что останется на территории до последнего, но ушёл с территории первым из командиров.

Волынский раньше служил в Крыму, с разрешения ВС РФ в 2014 году его часть вышла оттуда без оружия.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.