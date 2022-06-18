Волыну и Калину, сдавшихся на “Азовстали”, этапировали в РФ для следствия

Замкомандира нацбата "Азов” Святослав Паламар ("Калина”), сдавшийся в Мариуполе, и командир 36 бригады морпехов ВСУ Сергей Волынский ("Волына”) сопровождены в РФ.

Там будут проводиться дальнейшие следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Спецназ вывез Святослава Паламара и Сергея Волынского из ДНР на территорию РФ для проведения в отношении них следственных действий. Также в Россию были вывезены другие сотрудники украинских подразделений”, — завил собеседник издания.

В какие регионы России и какие командиры остальных подразделений ВСУ были отправлены в РФ вместе с националистами, не сообщается.

Напомним, перед тем как покинуть металлургический комбинат, Калина не раз говорил, что останется на "Азовстали” до последнего. Но он был первым командиром, кто покинул завод.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.