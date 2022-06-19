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Полковник Ходарёнок: атака на военкоматы Украины может значительно ослабить ВСУ

Силовые структуры

Мобилизацию на Украине можно остановить за одну ночь, считает полковник запаса ВС России Михаил Ходарёнок. Ослабить ВСУ возможно атакой на военкоматы Украины.

"Если мы хотим быстро ослабить кадровый потенциал ВСУ, нам необходимо нанести удары по военкоматам. На Украине их всего 140. Их можно уничтожить за одну ночь", — цитирует офицера "Русская весна".

Уничтожение карточек учёта остановит мобилизацию и сорвёт все планы властей Киева по организации контрнаступлений, что приведёт к скорейшей победе ВС РФ в спецоперации на Украине. Ходарёнок уверен, что жители страны поддержат такой шаг, так как он спасёт много жизней неопытных парней и мужчин, которых "кидают в бой без должной подготовки и обеспечения".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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