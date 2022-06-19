NI: остановить 100-мегатонную торпеду "Посейдон" можно с помощью сенсорных мин

Американский военный аналитик Майкл Пек заявил, что российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон", оснащённый ядерной энергоустановкой, вызывает настоящий ужас у западных стран. Он привёл в пример мнение эксперта Х. И. Саттона, который предложил несколько вариантов, как можно остановить российскую торпеду-убийцу. По его словам, "Посейдон" можно уничтожить с помощью сети сенсорных мин.

"Сенсорные сети включали бы собственные решения, например, торпедные мины, для минимизации задержки между точкой обнаружения и моментом нейтрализации. Поскольку цель подвижна и гораздо быстрее, чем традиционные субмарины", — цитирует предположение Саттона The National Interest.

Он также не исключает, что "Посейдоны" можно было бы ликвидировать, используя сверхзвуковые поверхностные снаряды, которые запускались бы с американских подводных лодок.