Американский военный аналитик Майкл Пек заявил, что российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон", оснащённый ядерной энергоустановкой, вызывает настоящий ужас у западных стран. Он привёл в пример мнение эксперта Х. И. Саттона, который предложил несколько вариантов, как можно остановить российскую торпеду-убийцу. По его словам, "Посейдон" можно уничтожить с помощью сети сенсорных мин.
"Сенсорные сети включали бы собственные решения, например, торпедные мины, для минимизации задержки между точкой обнаружения и моментом нейтрализации. Поскольку цель подвижна и гораздо быстрее, чем традиционные субмарины", — цитирует предположение Саттона The National Interest.
Он также не исключает, что "Посейдоны" можно было бы ликвидировать, используя сверхзвуковые поверхностные снаряды, которые запускались бы с американских подводных лодок.
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