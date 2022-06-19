ВКС России высокоточными ударами разбили железнодорожный эшелон с техникой и боевиками ВСУ.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Всего ликвидировано более 100 бандеровцев, 30 танков и прочей бронетехники. Военное ведомство также сообщило, что эшелон направлялся в сторону боевых действий спецоперации в Донбасс.
Ракетами воздушного базирования нанесено поражение эшелону с личным составом и техникой 1 батальона 14 отдельной мехбригады, прибывшего из города Владимир-Волынский. В Министерстве добавили, что удар пришёлся по месту разгрузки эшелона в районе ж/д станции Губиниха в Днепропетровской области.
Также сообщается, что высокоточными ракетами "Калибр" на трансформаторном заводе в Николаеве уничтожены до двух десятков боевых бронемашин и десять 155-мм гаубиц М777, поставленных Западом.
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