Переговоры властей ЛНР с ВСУ о разблокировке "Азота" закончились безрезультатно

Переговоры властей ЛНР с украинскими боевиками и иностранными наёмниками, блокирующими завод "Азот" в Северодонецке, пока не увенчались успехом.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР, вооружённые формирования Украины остаются на территории химического комбината.

"Переговоры пока закончились безрезультатно. Боевики ВСУ не начали выходить и сдаваться, но переговоры продолжаются", — сказал он.

Ранее руководитель ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что порядка тысячи украинских военных находятся на территории завода "Азот". По его словам, вместе с ВСУ там, скорее всего, скрываются наёмники из Британии, Польши и США.

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин считает, что обстановка на "Азоте" напоминает ситуацию в Мариуполе, где долгое время укрывались украинские националисты. Однако он подчеркнул: ВС РФ смогут зачистить северодонецкий комбинат гораздо быстрее, чем "Азовсталь".