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Сивков: НАТО боится вводить свои войска на Украину из-за столкновения с ВС РФ

Силовые структуры

Если на территории Украины появятся войска НАТО и произойдёт столкновение с российской армией, то это сразу же мобилизует российское общество. Об этом заявил военный аналитик Константин Сивков.

Сивков: НАТО боится вводить свои войска на Украину из-за столкновения с ВС РФ

По мнению эксперта, в таком случае мобилизация начнётся не из-за потребности ВС РФ, а по требованию общества. Именно поэтому Запад опасается вмешиваться в украинский конфликт.

"Они видят, с какими ограничениями действуют наши вооружённые силы. Если эти ограничения будут сняты, то, что будет, если они не будут стесняться применять силы и средства, особенно, по территории стран Запада, которые примут участие в этих действиях", — цитирует слова Сивкова ИА SM-News.

Аналитик полагает, что Запад не осмелится ввести войска на Украину, так как следующим этапом эскалации конфликта будет попытка применения тактического ядерного оружия. После это Россия даст незамедлительный ответ и нанесёт удар по центрам принятия решений на территории США.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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