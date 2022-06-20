Российская армия в ходе военной спецоперации освободила обширные территории на севере Харьковской области, в результате чего формирования ВСУ были отброшены от границ России. Под контроль союзных войск перешли населённые пункты Тимофеевка и Цаповка Харьковской области. По месторасположению украинских силовиков нанесены авиационные удары. Также противник понёс крупные потери к востоку от города Золочев.
Из района Тимофеевки боевики украинской армии обстреливали южные районы Белгородской области, передаёт "Военное обозрение".
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.