США сегодня мечутся с "тайваньской стратегией", не решаясь выбрать один из многих вариантов.
Между тем, Китай целенаправленно усиливает собственный боевой потенциал вокруг острова.
"Китайцы за Тайвань американцам пальцы оторвут и ноги переломают", — так заявил китайский журналист Сыма Нань.
Он особо отметил, что сразу уничтожат три авианосных флота и базы на Гуаме и в Южной Корее.
"США лучше не лезть. Потому что тайваньский вопрос это внутреннее китайское дело. Народно-освободительная армия готовилась более 70 лет к войне. Мы не позволим сделать из Тайваня независимую республику и признать ее суверенитет", — подытожил Сыма Нань.
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