Баширов: Пекин явно готовится к “не военной, но с оружием операции” на Тайване

Пекин по "тайваньскому вопросу" явно готовится к следующему шагу. По всей вероятности, Китаем готовится "невоенная военная операция”.

Об этом сообщил политолог Марат Баширов.

"Очевидно, они имеют в виду невоенную, но с применением вооруженной силы”, — пишет аналитик у себя в аккаунте мессенджера.

Так эксперт прокомментировал подписание китайским лидером Си Цзиньпинем директивы, которая разрешает и допускает "невоенное” применение армии. С тех пор у Тайваня появились опасения, что КНР подготавливает операцию на острове.

15 июня документ должен был вступить в силу, однако полный текст постановления так и не опубликовали в государственных СМИ Китая.

"Приказ обеспечивает правовую основу для военных операций невоенного характера”, — сказано в официальном сообщении.