Пекин по "тайваньскому вопросу" явно готовится к следующему шагу. По всей вероятности, Китаем готовится "невоенная военная операция”.
Об этом сообщил политолог Марат Баширов.
"Очевидно, они имеют в виду невоенную, но с применением вооруженной силы”, — пишет аналитик у себя в аккаунте мессенджера.
Так эксперт прокомментировал подписание китайским лидером Си Цзиньпинем директивы, которая разрешает и допускает "невоенное” применение армии. С тех пор у Тайваня появились опасения, что КНР подготавливает операцию на острове.
15 июня документ должен был вступить в силу, однако полный текст постановления так и не опубликовали в государственных СМИ Китая.
"Приказ обеспечивает правовую основу для военных операций невоенного характера”, — сказано в официальном сообщении.
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