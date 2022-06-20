Офицеры ВСУ начали сдаваться в плен вместе с западным оружием

Шквальный артиллерийский огонь, который обрушился на позиции ВСУ на севере оккупированных территорий ДНР, сломал офицеров противника. Они начали сдаваться в плен вместе с западным оружием. Об этом сообщают военные корреспонденты.

В воскресенье на Изюмском направлении в плен к союзным войскам сдалось подразделение ВСУ вместе с двумя офицерами, которые передали на вооружение армий ЛНДР британские ПТРК NLAW и гранатометы "Матадор" израильской разработки, произведённые в ФРГ.

Ранее бойцы разведки Южного военного округа захватили в плен группу солдат ВСУ, среди которых оказался и инструктор по обучению ПТРК. На допросе он клятвенно заверил, что ни разу не стрелял по российским танкам, заметив, что вообще боится этого делать.