Шквальный артиллерийский огонь, который обрушился на позиции ВСУ на севере оккупированных территорий ДНР, сломал офицеров противника. Они начали сдаваться в плен вместе с западным оружием. Об этом сообщают военные корреспонденты.
В воскресенье на Изюмском направлении в плен к союзным войскам сдалось подразделение ВСУ вместе с двумя офицерами, которые передали на вооружение армий ЛНДР британские ПТРК NLAW и гранатометы "Матадор" израильской разработки, произведённые в ФРГ.
Ранее бойцы разведки Южного военного округа захватили в плен группу солдат ВСУ, среди которых оказался и инструктор по обучению ПТРК. На допросе он клятвенно заверил, что ни разу не стрелял по российским танкам, заметив, что вообще боится этого делать.
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