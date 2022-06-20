Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военнослужащие, которые находились на заводе "Азот" и сложившие оружие в настоящее время находятся в Луганской Народной Республике.
"Сдавшиеся в плен на территории химзавода "Азот" в Северодонецке украинские военные находятся на территории Луганской Народной Республики", — сказал он.
Также офицер НМ ЛНР отметил, что сейчас с ними проводятся оперативные мероприятия.
Ранее он заявил, что о тяжёлом положении солдат ВСУ на заводе "Азот" в Северодонецке. Как подчеркнул военный, боевикам придётся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.
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