Обвиняемые в геноциде командиры ВСУ оспорили свой арест в российском суде

Командиры ВСУ, в отношении которых Басманный суд Москвы вынес решение о геноциде и применении запрещённых методов войны, оспорили решение о своём аресте в российском суде.

Московский суд принял решение о заочном аресте командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Анатолия Мишанчука, командира батальона ВСУ "Киевская Русь" Андрея Янченко, а также командира 53-й отдельной бригады ВСУ Дмитрия Титенко.

Руководство вооружённых сил Украины признали виновными по статье 357 УК РФ ("Геноцид") и 356 УК РФ ("Жестокое обращение с военнопленными"). Им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Обвиняемые члены ВСУ обжаловали решение об аресте, подав апелляцию. Информация об этом значится на сайте Мосгорсуда. Оспорить решение суда пытается также и начальник СИЗО № 13 Киева Александр Балдук, которого подозревают в пытках военнопленных.

Ранее израильский военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что Британия не нуждается в своих наёмниках, осуждённых в ДНР и приговорённых к смертной казни. Лондон до сих пор не обратился к властям ДYH или в МИД РФ.