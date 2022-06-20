В ходе военной спецоперации на Украине российские войска применяют новые виды вооружений, например авиационные ракеты 305, которые точечными ударами уничтожают объекты ВСУ.
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал в беседе с Pravda.Ru использование новейших видов вооружения на Украине и отметил, что западная техника, которая используется ВСУ, не может составить конкуренцию российским разработкам.
Он подчеркнул, что страны коллективного Запада накачивают Незалежную не только устаревшими образцами. Например, американские гаубицы 777 — современное и довольно эффективное артиллерийское орудие. Однако на вооружении российской армии есть тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Тосочка", аналога которой нет в мире.
"Наше оружие ничуть не хуже. И во многих случаях на порядок лучше. <…> Есть такие вещи типа "Искандеров", которых вообще нет на вооружении ни у США, ни у стран НАТО", — заявил Дандыкин.
Эксперт отметил, что на фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины проходит соревнование оружия западных стран и России.
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