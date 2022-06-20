Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Утяшева рассказала о сложности совместной жизни с Павлом Волей: ему можно всё
Посёлок Суземка был обстрелян из современного западного вооружения — Богомаз
Военный эксперт о новых российских ракетах "305": "Очень высокая точность"
Обвиняемые в геноциде командиры ВСУ оспорили свой арест в российском суде
Командир спецотряда "Ахмат" Алаудинов: "Украинцы скоро закончатся как народ"
Бывший сотрудник "Азота": стены на заводе очень мощные, до полутора метров
Аксёнов: ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
Метро в Хабаровске не появится, даже когда город станет миллионником
ЕС и Литве обещают жёсткий ответ на ограничения транзита в Калининград

Дандыкин: оружие Запада не может конкурировать с российскими разработками

Силовые структуры

В ходе военной спецоперации на Украине российские войска применяют новые виды вооружений, например авиационные ракеты 305, которые точечными ударами уничтожают объекты ВСУ.

Дандыкин: оружие Запада не может конкурировать с российскими разработками

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал в беседе с Pravda.Ru использование новейших видов вооружения на Украине и отметил, что западная техника, которая используется ВСУ, не может составить конкуренцию российским разработкам.

Он подчеркнул, что страны коллективного Запада накачивают Незалежную не только устаревшими образцами. Например, американские гаубицы 777 — современное и довольно эффективное артиллерийское орудие. Однако на вооружении российской армии есть тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Тосочка", аналога которой нет в мире.

"Наше оружие ничуть не хуже. И во многих случаях на порядок лучше. <…> Есть такие вещи типа "Искандеров", которых вообще нет на вооружении ни у США, ни у стран НАТО", — заявил Дандыкин.

Эксперт отметил, что на фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины проходит соревнование оружия западных стран и России. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки

Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.

Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Силовые структуры
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Общество
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
Силовые структуры
В Херсоне мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ
Александр Артамонов ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе Александр Артамонов Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Силовые структуры
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
Мир. Новости мира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
Последние материалы
Аксёнов: ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
Метро в Хабаровске не появится, даже когда город станет миллионником
ЕС и Литве обещают жёсткий ответ на ограничения транзита в Калининград
Медведев: пусть США сами приползут и попросят об отношениях с Россией
Ходаковский: начинается самый тяжёлый этап спецоперации на Украине для ВС РФ
Минобороны РФ сообщило о потерях более 2 тыс. человек в 14-й бригаде ВСУ
Под запрет YouTube попали каналы "Модного приговора" и "Давай поженимся"
На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Марочко: пленные с химзавода "Азот" находятся в ЛНР
Ермак о пленном "Азове"*: "Если с ними что-то случится — переговоров не будет"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников