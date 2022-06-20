Двух российских военных освободили после двух месяцев плена

В Запорожье удалось освободить из украинского плена двух военнослужащих России.

Отмечается, что в переговорах по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова касательно освобождения ребят принимал участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Так, 20-летние парни вернулись домой после двух месяцев плена.

По словам Саралиева, переговорные процессы будут продолжаться, как во время проведения спецоперации, так и после неё.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военнослужащие, которые находились на заводе "Азот" и сложившие оружие в настоящее время находятся в Луганской Народной Республике.