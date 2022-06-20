Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин прокомментировал ситуацию, складывающую на донбасской дуге. По его мнению, о переломном моменте битвы за Донбасс говорить пока рано.
"Трудно судить, когда наступит окончательный или предварительный перелом. Сейчас об этом говорить не надо. Надо говорить о том, насколько качественно будут выполнены поставленные задачи", — сказал Алёхин в интервью изданию "Украина.ру".
Он отметил, что переломным моментом может стать уничтожение анклава на всей протяжённости донбасской дуги. Лишь при достижении такого результата можно говорить о серьёзных выводах, считает эксперт.
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