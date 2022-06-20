Кадыров: националистку Паевскую "Тайру" на Адама Гриценко не меняли

В Сети накануне ходило много вымыслов по поводу обмена украинской националистки Юлии Паевской. Некоторые СМИ даже сообщали, что нацистка с позывным "Тайра" была обменяна на сына высокопоставленного чиновника Республики Крым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько пролил свет на эти слухи.

"Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке "Тайра" якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности", — пишет лидер ЧР в своём аккаунте мессенджера.

Он отметил, что Адам Гриценко является гражданином Украины и до сих пор находится в плену в своей же стране. Менять граждан Украины на украинских нацистов не входят в его компетенцию, подчеркнул Кадыров.

"А всяким недобросовестным журналистам, которые пиарятся на этой теме, я бы рекомендовал проявить хоть немного профессиональной этики и подкреплять тиражируемую информацию конкретными фактами. Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК РФ", — подытожил глава Чеченской Республики.