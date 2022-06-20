Марочко: боевики на "Азоте" лишены снабжения боеприпасами и провизией

По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские националисты, заблокированные на северодонецком заводе "Азот", оказались практически отрезаны от снабжения боеприпасами и провиантом.

Представитель ЛНР подчеркнул, что случаи подвоза боеприпасов и продуктов на "Азот" единичны.

"Снабжение этой группировки, которая находится в населенном пункте Северодонецк, на крайне низком уровне. Они пытаются как-то снабжаться при помощи плотов, единичных лодочных средств, но мы обнаружили не одну такую переправу и, естественно, ее уничтожили. Так что ни провизия, ни боеприпасы к ним на данный момент не поступают", — сказал Марочко на телеканале "Россия 24".

В данный момент территория химкомбината "Азот" пока остаётся подконтрольной украинской стороне. Положение осложняется тем, что при отступлении боевики взяли с собой на территорию завода мирных жителей, которых они используют в качестве прикрытия.