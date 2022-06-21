Депутат Шеремет: Крым восстановит буровые платформы, подвергшиеся атаке ВСУ

В Крыму восстановят буровые платформы "Черноморнефтегаза", которые подверглись атаке со стороны украинских войск. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, вскоре эксперты оценят ущерб от действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории полуострова.

"Мы приложим все усилия, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй", — отметил парламентарий в интервью РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что необходимо повысить уровень защиты месторождений от гипотетических новых атак со стороны ВСУ. Депутат подчеркнул: Россия предпримет ряд мер для укрепления безопасности этого региона во избежание рисков для мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Ранее Шеремет сообщил, что атака ВСУ "развязала руки" российским военным для нанесения ответных ударов по центрам принятия решений в украинской столице.