Кадыров: тактика чеченских спецподразделений в ЛНР улучшается с каждым днём

Наступательная тактика чеченских спецподразделений по освобождению ЛНР улучшается с каждым днём. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы демонстрируют стабильный успех по уничтожению вооружённых националистических формирований Украины. Он отметил, что чеченские подразделения не позволяют ВСУ перегруппировываться.

При этом Кадыров подчеркнул: военные из РФ и Чечни предварительно выводят всех мирных жителей из зоны проведения спецоперации. Как пояснил политик, далеко не все националисты знают об этом.

"Как только противник заходит в очередной дом, мой дорогой брат, командир Муса Ахматов, вместе со своими подчинёнными сразу накрывает их снарядом", — прокомментировал глава Чеченской Республики.

Он добавил, что ВСУ не смогут выиграть "в этом противостоянии". Продолжая сопротивление, украинские военные "приближают свой конец", заключил Кадыров.