Солдат ВСУ слёзно попросил жену забрать его из Донбасса: "Тут нас убивают"

Украинский боевик записал видеообращение к жене, в котором попросил забрать его из зоны боевых действий. По словам солдата, командование кидает армию на убой.

Украинские и российские Telegram-каналы распространяют ролик с просьбой военнослужащего ВСУ к своей супруге. Мужчина просит её поднять все связи, обратиться в средства массовой информации и сделать всё возможное, чтобы добиться отзыва подразделения, в котором служит солдат, из Донбасса.

Боевик рассказал, что командиры посылают войска на передний край, а это означает неминуемую смерть. Постоянные обстрелы российской артиллерии уже стали причиной гибели большого количества солдат. К тому же вооружают украинцев исключительно лёгким оружием.

"Зай, это не шутки! Тут нас убивают по-взрослому", — жалуется боевик с дрожью в голосе.

Со слезами на глазах солдат рассказал, чтобы вынужден вывозить убитых и раненых с передовой на старых "Жигулях" без стёкол.

"Вытяните меня отсюда, и пусть они (командование. — Прим. Ред.) делают что хотят", — попросил напоследок боевик.