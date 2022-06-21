Украинский боевик записал видеообращение к жене, в котором попросил забрать его из зоны боевых действий. По словам солдата, командование кидает армию на убой.
Украинские и российские Telegram-каналы распространяют ролик с просьбой военнослужащего ВСУ к своей супруге. Мужчина просит её поднять все связи, обратиться в средства массовой информации и сделать всё возможное, чтобы добиться отзыва подразделения, в котором служит солдат, из Донбасса.
Боевик рассказал, что командиры посылают войска на передний край, а это означает неминуемую смерть. Постоянные обстрелы российской артиллерии уже стали причиной гибели большого количества солдат. К тому же вооружают украинцев исключительно лёгким оружием.
"Зай, это не шутки! Тут нас убивают по-взрослому", — жалуется боевик с дрожью в голосе.
Со слезами на глазах солдат рассказал, чтобы вынужден вывозить убитых и раненых с передовой на старых "Жигулях" без стёкол.
"Вытяните меня отсюда, и пусть они (командование. — Прим. Ред.) делают что хотят", — попросил напоследок боевик.
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