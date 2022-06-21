Марочко: заградотряды ВСУ расстреливают дезертиров у Северодонецка

Заградительные отряды украинской армии вышли на берег Северского Донца со стороны города Лисичанска.

Об этом сообщил официальный представитель НМ Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что было замечено, как по военнослужащим, которые пытались переправиться через Северский Донец из Северонецка в подконтрольный киевскому режиму Лисичанск, боевиками ВСУ неоднократно открывался огонь.

"Вчера вечером была замечена группа наёмников, которая вела огонь по группе людей. Насколько я понимаю, это были дезертиры или мобилизованные, которые отказались подчиняться приказам”, — подытожил Марочко.