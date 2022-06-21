Бойцы спецназа Росгвардии задержали 12 боевиков, предположительно дезертировавших из ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Сотрудники спецподразделения Росгвардии при проведении мероприятий по охране общественного порядка в освобожденном от противника населённом пункте ЛНР задержали 12 человек в штатском без документов. Предположительно, задержанные являются дезертирами из различных подразделений ВСУ. Они были доставлены в комендатуру для дальнейшего разбирательства”, — сказано в сообщении.
Также отмечается, что российские силовики обнаружили в ЛНР брошенную палатку украинских бандеровцев, ручные гранаты, автомат Калашникова и мины.
Ранее сообщалось, что военнослужащие нацбата "Айдар"*, сдавшиеся в плен в ЛНР, уже дают показания против своих сослуживцев.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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