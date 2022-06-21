Патрушев проведёт в Калининграде совещание по нацбезопасности на Северо-Западе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Калининградскую область. Выяснилось, что в регионе состоится плановое совещание о ситуации на северо-западе нашей страны.

"Совещание пройдёт с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств", — отметили в пресс-службе СБ.

Представители Совбеза добавили, что Патрушев встретится с руководителем Калининградской области Антоном Алихановым.

Ранее власти Литвы ограничили транзит грузов в российский регион. Как заявил политолог Евгений Сатановский, Вильнюс даёт Москве повод вернуть под контроль территории, полученные по Ништадтскому договору.

"Развели литовское начальство старшие товарищи, как лохов, втравливая их в драку с Россией", — предположил специалист.