Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Калининградскую область. Выяснилось, что в регионе состоится плановое совещание о ситуации на северо-западе нашей страны.
"Совещание пройдёт с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств", — отметили в пресс-службе СБ.
Представители Совбеза добавили, что Патрушев встретится с руководителем Калининградской области Антоном Алихановым.
Ранее власти Литвы ограничили транзит грузов в российский регион. Как заявил политолог Евгений Сатановский, Вильнюс даёт Москве повод вернуть под контроль территории, полученные по Ништадтскому договору.
"Развели литовское начальство старшие товарищи, как лохов, втравливая их в драку с Россией", — предположил специалист.
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