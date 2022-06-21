Безсонов: украинская армия с начала спецоперации потеряла более 30 тысяч солдат

Свыше 30 тысяч боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли с начала российской спецоперации. Об этом сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он напомнил: недавно советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что за всё время боевых действий 10 тысяч украинских солдат скончались, а 30 тысяч получили различные ранения.

"Всё значительно хуже. По неофициальным данным ДНР, у противника больше 30 тысяч погибших. Это не считая того, что у нас в плену около 10 тысяч", — отметил Безсонов.

По его словам, украинская армия несёт серьёзные потери. Как пояснил заместитель министра информации ДНР, количество раненых боевиков ВСУ может достигать 90 тысяч человек.

Ранее Арестович заявил, что пока Запад пытается передать Киеву 100 гаубиц, Вооружённые силы РФ уничтожают 600 единиц техники.