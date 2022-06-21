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ВКС РФ нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям ВСУ у Авдеевки

Силовые структуры

Фронтовая авиация ВКС России нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям вооружённых формирований Украины в районе Авдеевки.

Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Этот удар был ответным действием на обстрел украинскими националистами района Ясиноватой, что находится рядом с Авдеевкой. Удары боевиками был нанесён в 9.30 по МСК.

В ДНР отметили, что украинские бандеровцы выпустили по Ясиноватой пять крупнокалиберных снарядов.

Ясиноватая находится в 25 км к северу от Донецка и контролируется ДНР. К западу от неё в направлении Авдеевки проходит линия соприкосновения с ВСУ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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