Марочко: боевики ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"

Украинские боевики, засевшие на северодонецком заводе "Азот", расстреляли пятерых своих сослуживцев. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, военные ВСУ изымают все документы, удостоверяющие личность погибших, чтобы "обезличить трупы". Как пояснил офицер, в дальнейшем родственники солдат не смогут узнать их судьбу.

"Уже подтверждено, что на предприятии "Азот" было расстреляно пять военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами", — сказал он в эфире "Первого канала".

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что заградительные отряды украинской армии вышли на берег Северского Донца. В ведомстве подчеркнули: по военнослужащим, которые пытались переправиться через реку в Лисичанск, подконтрольный Киеву, неоднократно открывали огонь.

"Насколько я понимаю, это были дезертиры или мобилизованные, отказавшиеся подчиняться приказам", — предположил Марочко.