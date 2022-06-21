Глава украинского министерства юстиции Денис Малюська рассказал, в каких условиях содержат военнопленных из РФ.
Министр отметил, что содержание одного пленного обходится около 3 тыс. гривен в месяц (примерно 10 тыс. рублей), сообщают СМИ Украины.
Снимки спецлагеря, расположенного на западе Незалежной, появились в Интернете 21 июня.
Лагерь находится под охраной. Для пленных созданы "надлежащие бытовые условия", организовано медобеспечение, отметил министр юстиции.
"Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества", — заявил украинский чиновник.
Но вернувшиеся из плена российские военнослужащие рассказывали про совсем иные условия содержания. Сообщается, что их регулярно избивали, морили голодом и пытали.
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Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".