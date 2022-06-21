Кировский районный суд запретил информацию, опубликованную во французском и белорусском изданиях, о потерях Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине.
Ранее сайт французской радиостанции RFI и белорусского издания "Белорусы и рынок" разместили данные о предположительных потерях армии РФ на Украине с именами и другими персональными данными погибших военнослужащих. Данные интернет-ресурсы выявили сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга Сети и обратились с иском в суд.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что высокоточным оружием морского базирования был уничтожен пункт управления Вооружённых сил Украины, где в тот момент проходило рабочее совещание украинского командования. В результате атаки "Калибрами" было ликвидировано более 50 украинских генералов и офицеров. Генштаб ВСУ скрыл этот факт, чтобы не усиливать панику в армии.
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Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".