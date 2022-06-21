DR: датским военным в Латвии не хватает даже трусов

У датских военных, которых после начала российской спецоперации на Украине перебросили в Латвию, сейчас очень сложный период в плане обеспечения — им, по их признанию, не хватает самого необходимого.

"У нас не хватает даже трусов, что говорить о боеприпасах. Это самый грустный период в моей жизни. А я за 20 лет службы чего только не видел", — рассказал репортёрам издания DR один из бойцов.

Журналисты заметили, что в Латвии солдатам приходится жить в старых заплесневелых палатках. Такие условия жизни, по мнению самих солдат, отрицательно сказываются на уровне их подготовки.

"В итоге уровень подготовки падает. Это может стоить жизни и мне, и другим", — добавил военный.

350 датских военных были передислоцированы в Латвию в начале мая. Их задачей была названа помощь в защите страны в том случае, если Россия решит напасть на Латвию. Датские солдаты рассказали, что у них уже было отменено несколько учений из-за отсутствия боеприпасов. Они признались, что сложившаяся ситуация вынуждает их даже использовать какие-то отстрелянные боеприпасы повторно.