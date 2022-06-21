Гундаров: для прекращения обстрелов Змеиного РФ может захватить Одессу

По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, украинские военные не оставят попыток захвата острова Змеиный.

Капитан 1 ранга уточнил, что теперь у Киева больше технических возможностей это сделать, так как он получил от НАТО противокорабельные ракеты "Гарпун", и в планах украинских властей ещё - получение западных реактивных систем залпового огня высокой дальности.

"Делается это [попытки захвата Змеиного — Прим. ред.] потому, что остров занимает стратегическое положение, позволяющее контролировать всю северо-западную часть Черного моря, побережье и воздушную обстановку над этим регионом и акваторией, подходы к Одессе, Николаеву", — объяснил Гундаров в беседе с "МК".

Эксперт добавил, что ввиду отсутствия у украинских военных плавсредств они не могут высадить десант на остров. Но, по мнению Гундарова, у ВС РФ есть ещё одно средство, которое поможет прекратить огонь противника на Змеином — захват Одессы.

Эксперт добавил, что ВС РФ пока придётся отбиваться от ударов ВСУ при помощи средств ПВО.

"И это довольно сложная задача, как показывает история с тем же крейсером "Москва”", — добавил эксперт.