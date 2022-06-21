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Освободить всю территорию Украины от националистов — главная задача на данный момент в СВО. Если этого не сделать, то Запад продолжит накачивать ВСУ таким оружием, что они смогут наносить удары откуда угодно. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Однако к концу осени у ВС РФ на поле боя может быть перевес, а Киев может решить, что возможно перемирие.

"Военные действия будут длиться ещё несколько месяцев — это 100%. К ноябрю, я думаю, ситуация будет очень сильно в нашу пользу. И они приползут к нам договариваться о перемирии. Но мы не можем на это соглашаться, мы должны диктовать условия капитуляции", — заявил эксперт в беседе с URA. RU.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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