Военный эксперт: Украина попросит Россию о перемирии в ноябре

Освободить всю территорию Украины от националистов — главная задача на данный момент в СВО. Если этого не сделать, то Запад продолжит накачивать ВСУ таким оружием, что они смогут наносить удары откуда угодно. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Однако к концу осени у ВС РФ на поле боя может быть перевес, а Киев может решить, что возможно перемирие.

"Военные действия будут длиться ещё несколько месяцев — это 100%. К ноябрю, я думаю, ситуация будет очень сильно в нашу пользу. И они приползут к нам договариваться о перемирии. Но мы не можем на это соглашаться, мы должны диктовать условия капитуляции", — заявил эксперт в беседе с URA. RU.